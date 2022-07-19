Юлию Галямину предупредили о возможной замене условного срока на реальный по "дадинской" статье

УФСИН направило московскому политику Юлии Галяминой предупреждение о возможной замене условного срока на реальный по "дадинской" статье, по которой она осуждена, рассказала она сама у себя в соцсетях.

В документе, который она получила, указывается, что ввиду административного ареста по "митинговой" статье в марте Галяминой могут заменить условный срок на реальное пребывание в колонии.

"Также ФСИН подаёт в суд на усиление ограничений: что это будет, пока непонятно, но вряд ли что-то очень страшное. Так что пока живем. Раньше выстрела не падаем", — поделилась мнением о ситуации Галямина.

Напомним, в конце декабря прошлого года Галямину приговорили к двум годам условно по уголовной статье о неоднократных нарушениях порядка организации митингов и участия в них — так называемой "дадинской" статье.