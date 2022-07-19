ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

Юлию Галямину предупредили о возможной замене условного срока на реальный по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Юлию Галямину предупредили о возможной замене условного срока на реальный по "дадинской" статье

УФСИН направило московскому политику Юлии Галяминой предупреждение о возможной замене условного срока на реальный по "дадинской" статье, по которой она осуждена, рассказала она сама у себя в соцсетях.

В документе, который она получила, указывается, что ввиду административного ареста по "митинговой" статье в марте Галяминой могут заменить условный срок на реальное пребывание в колонии. 

"Также ФСИН подаёт в суд на усиление ограничений: что это будет, пока непонятно, но вряд ли что-то очень страшное. Так что пока живем. Раньше выстрела не падаем", — поделилась мнением о ситуации Галямина.

Напомним, в конце декабря прошлого года Галямину приговорили к двум годам условно по уголовной статье о неоднократных нарушениях порядка организации митингов и участия в них — так называемой "дадинской" статье.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама