Бизнесмену Коновалову продлили арест

Октябрьский районный суд Петербурга 19 июля продлил арест предпринимателю Александру Коновалову, обвиняемому в передаче взятки. Он останется в СИЗО ещё на два месяца - до 20 сентября, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Иван Лялицкий.

Поддержать Коновалова в здание суда пришли порядка 20 человек. В зал их не пустили. Несмотря на обещание приставов допустить десять слушателей, судья решил начать заседание, не объявляя о начале слушания.

Напомним, Коновалова собираются судить за посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Причиной для возбуждения дела послужили 50 тысяч рублей, которые, по версии следователей, бизнесмен якобы передал неустановленным сотрудникам полиции, чтобы вернуть изъятое из бара имущество. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сам Коновалов утверждал, что правоохранительные органы не проводят никаких следственных мероприятий в рамках его уголовного дела. Бизнесмен находится под стражей с конца января 2022 года.

Уголовное дело пришлось на тот период, когда Коновалов стал неформальным лидером движения против ограничительных мер для общепита во время пандемии коронавируса. Единомышленники отказывались проверять QR-коды у своих клиентов. Из-за этого несколько ночных заведений в центре Петербурга были закрыты. Коновалов выступал с заявлениями, посвященными защите прав предпринимателей. Критикуя "антиковидные" решения Смольного, Коновалов смог найти множество соратников среди противников вакцинации.

Константин Леньков