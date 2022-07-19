ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:24

Бизнесмену Коновалову продлили арест

фото ЗакС политика Бизнесмену Коновалову продлили арест

Октябрьский районный суд Петербурга 19 июля продлил арест предпринимателю Александру Коновалову, обвиняемому в передаче взятки. Он останется в СИЗО ещё на два месяца - до 20 сентября, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Иван Лялицкий. 

Поддержать Коновалова в здание суда пришли порядка 20 человек. В зал их не пустили. Несмотря на обещание приставов допустить десять слушателей, судья решил начать заседание, не объявляя о начале слушания. 

Напомним, Коновалова собираются судить за посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Причиной для возбуждения дела послужили 50 тысяч рублей, которые, по версии следователей, бизнесмен якобы передал неустановленным сотрудникам полиции, чтобы вернуть изъятое из бара имущество. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. 

Сам Коновалов утверждал, что правоохранительные органы не проводят никаких  следственных мероприятий в рамках его уголовного дела. Бизнесмен находится под стражей с конца января 2022 года. 

Уголовное дело пришлось на тот период, когда Коновалов стал неформальным лидером движения против ограничительных мер для общепита во время пандемии коронавируса. Единомышленники отказывались проверять QR-коды у своих клиентов. Из-за этого несколько ночных заведений в центре Петербурга были закрыты. Коновалов выступал с заявлениями, посвященными защите прав предпринимателей. Критикуя "антиковидные" решения Смольного, Коновалов смог найти множество соратников среди противников вакцинации. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама