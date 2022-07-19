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Новости 18:36

Бельский стал вторым в июньском топе упоминаемости спикеров Заксобраний в СМИ

фото ЗакС политика Бельский стал вторым в июньском топе упоминаемости спикеров Заксобраний в СМИ

Компания "Медиалогия" представила обновлённый июньский рейтинг глав региональных Законодательных собраний, наиболее упоминаемых в СМИ в прошлом месяце.

Так, в топ-3 попали Владимир Константинов (республика Крым), Александр Бельский (Петербург) и Игорь Брынцалов (Московская область).

Председатель парламента Северной столицы, среди прочего, высказался о подписании соглашения между городом на Неве и Мариуполем, а также поддержал инициативу о назначении заместителей губернатора без согласования с депутатами. Также СМИ писали о том, что Бельский вместе с Александром Бегловым произвели выстрел из пушки на Петропавловской крепости в день начала ПМЭФ. Наконец, вдвоём с вице-губернатором Ириной Потехиной они посетили детский лагерь "Дружных", где отдыхают учащиеся из Украины.

Напомним, что Беглов оказался лишь пятым в губернаторском рейтинге упоминаемости в медиа.


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