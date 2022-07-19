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Критиковавший спецоперацию перед коллегами депутат парламента Приморья получил протокол о дискредитации ВС РФ

фото ЗакС политика Критиковавший спецоперацию перед коллегами депутат парламента Приморья получил протокол о дискредитации ВС РФ

Выступивший с критикой военной спецоперации в ходе одного из заседаний депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Леонид Васюкевич получил на руки административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), информирует "Коммерсант".

Уже в среду, 20 июля, Фрунзенский райсуд Владивостока начнёт рассмотрение дела коммуниста. Ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

"Я с такими выводами не согласен, буду настаивать на оправдании. В моих словах не было дискредитации вооруженных сил", — заявил парламентарий в разговоре с "Ъ".

Второго участника парламентского демарша Геннадия Шульгу к ответственности решили не привлекать, так как критический текст вслух перед депутатами зачитал именно Васюкевич.

Напомним, что с критикой спецоперации Васюкевич и Шульга выступили на заседании Заксобрания Приморья 27 мая. С места и под неодобрительные ремарки коллег они зачитали обращение к действующему президенту России.


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