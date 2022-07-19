ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19 июля, 20:34

В Старой Ладоге начались противоаварийные работы в Никольском соборе XII века

фото ЗакС политика В Старой Ладоге начались противоаварийные работы в Никольском соборе XII века

Реставраторы приступили к противоаварийным и консервационным работам в Никольском соборе XII века, расположенном в Никольском монастыре в Старой Ладоге, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти 19 июля. Завершить их планируется к 1 ноября.

"Специалисты устраняют аварийные участки кладки, укрепляют апсиды. Внутри храма будет сооружена опорная конструкция, а над собором возведён временный саркофаг из поликарбоната для защиты от осадков", — рассказал глава областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Собор признан объектом культурного наследия федерального значения. В 2021 году здание включили в федеральную программу Минкульта "Консервация", благодаря чему стало возможным проведение противоаварийных работ. Сам проект был разработан в прошлом году.

"В процессе раскопок, которые проводились в 1970-х годах, были обнаружены домонгольский валунный фундамент, датируемый XII веком, а также кирпичная кладка разных периодов. Тогда же, в 70-х, желая восстановить Никольский собор в новгородском стиле, у неё отсекли Тихвинский придел и паперть. Позже это признали градостроительной ошибкой", — сообщил Цой и добавил, что теперь специалистам предстоит восстановить утраченные элементы.

Помимо Никольского собора в федеральной программе от Ленобласти участвует Доминиканский собор в Выборге, уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Накануне стало известно о планах Смольного перечислить 120 миллионов рублей религиозным организациям в качестве субсидий на сохранение памятников культурного наследия в Петербурге.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама