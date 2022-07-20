Горсуд Петербурга оставил в СИЗО православного блогера, обвиняемого по делу о фейках о ВС РФ

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу на арест православного блогера Иоанна Курмоярова в рамках уголовного дела о распространение фейков о российской армии (п. "д", ч. 2, ст. 207.3 УК), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Адвокаты подсудимого настаивали на том, что избранная мера пресечения не обоснована и избыточна. Они просили назначить Курмоярову запрет определённых действий, так как он имеет постоянную регистрацию в РФ и скрываться от следствия не намерен.

Сам Курмояров заявил, что избранная в его отношении мера пресечения чрезмерна, так как он ранее не был судим, никогда не привлекался к уголовной и административной ответственности, имеет официальную работу, а также является священнослужителем.

"К политике не имею вообще никакого отношения, а меня делают политиком против моей же воли. Я помогаю своей матери, которой необходима моя помощь и поддержка. У меня нет собственности за границей, родственников, а также каких-либо вложений, поэтому я точно никуда не скроюсь. Прошу постановление районного суда отменить", - выступил Курмояров.

Несмотря на озвученные им доводы, Горсуд оставил блогера в СИЗО.

Подробнее об истории жизненного пути Иоанна Курмоярова читайте в материале ЗАКС.Ру.