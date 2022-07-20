Книгу о событиях в Катыни включили в реестр запрещенной информации

По решению суда в Калининграде накануне была заблокирована ссылка на книгу, посвященную событиям Второй мировой войны. Проект "Роскомсвобода" обратил внимание, что в список запрещенной информации попало произведение под названием "Катынь. По следам преступления". Его издал Центр польско-российского диалога.

Судебному решению, вынесенному в конце июня, предшествовала лингвистическая экспертиза, которую проводили представители ФСБ. В тексте книги силовики усмотрели нарушение закона, который запрещает отождествлять политику Третьего рейха с политикой сталинского СССР. Закон был подписан российским президентом год назад. Эксперты также сочли нарушением закона то, что политика Иосифа Сталина, в свою очередь, отождествляется с действиями нынешнего президента Владимира Путина.

Расстрел польских военнопленных в Катынском лесу датируется весной 1940 года.