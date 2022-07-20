Суд в Петербурге прекратил дело Хованского

Второй Западный окружной военный суд Петербурга на выездном заседании постановил прекратить производство по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), возбужденное против известного видеоблогера Юрия Хованского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Решение объясняется истечением сроком давности привлечения к уголовной ответственности. Таким образом было удовлетворено прошение стороны защиты, поданное на прошлой неделе.

Напомним, что Хованского преследовали из-за песни, посвященной теракту в театральном центре на Дубровке 2002 года. Задержанный у себя дома летом прошлого года, он провел в СИЗО более шести месяцев. За это время он принес извинения всем, кого мог оскорбить своим сочинением. С конца декабря блогер находился под запретом определенных действий. В свою защиту он указывал, что исполнил скандальную песню в 2012 году: до того, как в Уголовном кодексе появилась статья об оправдании терроризма. Следствие, в свою очередь, считало, что исполнение датируется 2018 годом.