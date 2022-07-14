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Защита Хованского попросила суд прекратить его дело по истечении сроков давности

фото ЗакС политика Защита Хованского попросила суд прекратить его дело по истечении сроков давности

Защита блогера Юрия Хованского обратилась в суд с прошением прекратить его дело в связи с истечением сроков давности, передает 14 июля "Интерфакс". Предварительное слушание состоится 20 июля на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге.

На заседании "будут рассмотрены ходатайства стороны защиты об исключении части доказательств из материалов дела и о прекращении уголовного дела по истечении сроков давности привлечения к ответственности", — сообщили "Интерфаксу" в судебной пресс-службе, уточнив, что соответствующие прошения уже были получены от адвокатов.

Предварительное заседание состоится в закрытом режиме.

Ранее стало известно о передаче дела против Хованского в суд. Блогеру смягчили обвинение, переквалифицировав его на оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Наказание по этой статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет, при этом срок давности по делу составляет шесть лет.

До этого Хованского обвиняли в оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), что предполагает более серьезное наказание (до семи лет заключения) и больший срок давности (до 10 лет).

Хованского обвиняют в исполнении песни о теракте в московском театре на Дубровке. Он не отрицает факт исполнения, но настаивает, что пел ее в 2012 году (следствие считает, что в 2018-м).


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