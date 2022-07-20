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"Пусть не жадничает и деньжат отщипнет": Путин призвал Беглова поддержать петербургских инженеров

фото ЗакС политика "Пусть не жадничает и деньжат отщипнет": Путин призвал Беглова поддержать петербургских инженеров

Владимир Путин очно принял участие в сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени". В ходе живой дискуссии между залом и высокопоставленными чиновниками, которые сидели на сцене рядом с президентом России, слово предоставили петербуржцу, который, среди прочего, поинтересовался у главы государства возможностью технического оснащения школ специализированными робоклассами.

Житель Северной столицы, основатель компании ROBBO Павел Фролов, обращаясь к Путину, выразил обеспокоенность зависимостью отечественных инженеров от разработок Запада. Говоря об экспорте российских технологий, он заявил о необходимости предоставления Белоруссии кредита на 9 млрд рублей.

В ответ Путин обратился к председателю ВЭБ.РФ, руководителю экспертного совета АСИ Игорю Шувалову, который сидел по соседству с ним.

"Игорь Иванович, что такое 9 млрд? Вот у Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Ну неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим? Надо и белорусам помочь, обязательно, потому что это близкое нам союзное государство. Можно из союзного бюджета качнуть немного денег", – обратила внимание на заявление Путина "Фонтанка".

Фролов уточнил, что необходимое оборудование производит руководимая им компания. Президента он попросил обратиться к петербургскому главе Александру Беглову, чтобы город по возможности предоставил "достойную площадку" для центра олимпийского резерва ROBBO.

"С Александром Дмитриевичем я тоже переговорю обязательно. Там сейчас с бюджетом в Петербурге всё в порядке, пусть не жадничает и на такое ключевое направление деньжат там отщипнет", – заключил Путин.

Ранее в среду, 20 июля, глава государства, беседуя в онлайн-режиме с участниками конкурса "Большая перемена", заявил, что на восстановление ЛДНР потребует не один год, а более.


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