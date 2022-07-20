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Новости 17:40

Обитателей квартир в ЖК "Юнтолово" избавят от шума спортплощадки

фото ЗакС политика Обитателей квартир в ЖК "Юнтолово" избавят от шума спортплощадки

В Приморском районе Петербурга депутаты Госдумы сумели договориться со строительной компанией, в чьем ведении находится доставляющая неудобства местным жителям спортивная площадка. На шум от нее массово жаловались жильцы ЖК "Юнтолово", после чего в ситуацию вмешались депутаты Сергей Боярский и Николай Цед. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Спасибо застройщику, который согласился пойти навстречу — компания готова к диалогу с людьми, с властью. Решение найдено, на площадке будет сделано бесшумное нейлоновое ограждение, возможно — с демонтажом существующего", - рассказал Боярский.

Теперь, если договоренности будут выполнены, то уровень шума от спортивных игр должен будет кратно снизиться. По словам Цеда, сроки выполнения работ на площадке станут известны в ближайшие часы.


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Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 
Цед Николай Григорьевич 

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