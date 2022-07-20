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В Тихвине погибшего на Украине 24-летнего лейтенанта Илмурадова посмертно представили к ордену Мужества

фото ЗакС политика В Тихвине погибшего на Украине 24-летнего лейтенанта Илмурадова посмертно представили к ордену Мужества

На Украине погиб ещё один военный из Ленинградской области — житель Тихвина, лейтенант Батыр Илмурадов, сообщается в паблике администрации Тихвинского района во "ВКонтакте".

Указывается, что военнослужащего посмертно представили к награде в виде ордена Мужества. Медаль вручили родителям усопшего.

Приказ о награждении Илмурадова президент России Владимир Путин подписал ещё 1 июня текущего года. Лейтенант умер 27 апреля. Через три месяца с обозначенной даты ему могло исполниться 25 лет.

Добавим, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко неоднократно выражает соболезнования в связи с гибелью региональных военных на Украине.


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