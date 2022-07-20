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Новости 18:40

Улица в Купчино получила энергосберегающее освещение

фото ЗакС политика Улица в Купчино получила энергосберегающее освещение

Во Фрунзенском районе закончилась модернизация системы освещения на улице Турку, которую провели силами ГБУ "Ленсвет". Как указывает пресс-служба Смольного, на реконструкцию ушло меньше года. Отмечается, что десятилетиями служившие жителям и прохожим светильники имели низкую эффективность, и проведенные работы как минимум вдвое сократят расход энергии. Кроме того, в Смольном рассчитывают, что новое оборудование, установленное по всей длине трехкилометровой улицы, прослужит долго.

"Важно своевременно улучшать систему наружного освещения, подходить к решению этой задачи комплексно, тем самым повышать качество городской среды, безопасность водителей и пешеходов", - считает губернатор Александр Беглов.

В общей сложности улица Турку получила 174 фонаря с 204 светодиодными светильниками. Специалисты "Ленсвета" также повысили видимость на пешеходных переходах, включая 23 нерегулируемых.

На минувшей неделе современное освещение получил участок Пискаревского проспекта.

фото: gov.spb.ru


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