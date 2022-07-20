Смольный закупит комнатные ароматизаторы с рыбным ароматом

Петербургские чиновники собираются закупить партию сувениров с городской тематикой. На них собираются потратить 3,9 млн рублей. Закупку опубликовал комитет по развитию туризма 19 июля. Смольный ищет статуэтки с видами города, сувенирные тарелки и ароматизаторы с запахом корюшки, пышек и мороженого.

Всего комитет собирается приобрести шесть разных товаров. Среди них сувенирный набор "Петербургский ангел", повторяющий одноименную статую в Измайловском саду. С его помощью власти хотят привлечь внимание к новым туристическим местам в городе. Еще комитет решил заказать 200 наборов аромадиффузоров трех ароматов, представляющих гастрономические бренды города: пышки, корюшка и мороженое. На сувенирной тарелке из фарфора будет красоваться городской пейзаж, выполненный с использованием золотосодержащих материалов. Рисунок с эффектом дополненной реальности будет согласовывать комитет. Также в целях развития туризма закупят 250 наборов "Петербург в миниатюре". Это будет небольшая сборная статуэтка с видами петербургских дворов.





Дороже всего обойдутся сувенирные тарелки. На покупку 150 штук готовы потратить до 1,1 млн рублей. На втором месте по дороговизне - статуэтки "Петербургского ангела": 100 простых и 50 на подставке из натурального камня. Они обойдутся бюджету в 895 и 675 тысяч соответственно. Ароматы корюшки, пышек и мороженого могут обойтись в 800 тысяч рублей. На 250 фигурок "Петербург в миниатюре" выделят до 425 тысяч рублей.

Согласно аукционной документации, перечисленное необходимо чиновникам, чтобы повысить престиж Петербурга как международного туристического центра. Наборы должны доставить в Невскую ратушу не позднее ноября 2022 года. Прием заявок от исполнителей продлится до конца июля.

Константин Леньков, изображение из техзадания закупки