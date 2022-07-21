До конца года Великобритания откажется от импорта российских угля и нефти

Правительство Великобритании объявило о введении эмбарго на закупку российского угля с 10 августа. В свою очередь, российскую нефть запретят импортировать с 31 декабря. Вместе с тем, запрет на поставку золота в Соединенное Королевство вступил в силу в четверг 21 июля.

"Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов", - говорится в документе, на который обратил внимание "Коммерсант".

Отметим, что запрет на импорт российского угля стал также одним из пунктов пятого пакета санкций Евросоюза, утвержденного в начале апреля. Накануне ЕС принял уже седьмой пакет санкций, связанный с действиями РФ на Украине.