Зарубежные банки стали набирать в России персонал после запрета на продажу своих "дочек"

Российские подразделения иностранных банков возвратились к поиску новых сотрудников и найму персонала, пишет 21 июля Reuters со ссылкой на источники в отрасли и рекрутинговую компанию. В частности, речь идет о таких банках, как Citi, Raiffeisen Bank International, UniCredit и других.

Причиной такого решения послужил запрет иностранным компаниям на продажу своих подразделений и уход с местного рынка, пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина Алексея Моисеева. В результате компании вернулись к набору сотрудников.

Как рассказали агентству в рекрутинговой компании HeadHunter, в период с апреля по июнь иностранные банки размещали в России ограниченное количество вакансий, однако в июле ситуация изменилась. "Raiffeisen Bank разместил в июле 276 вакансий в России, в то время как Citi искал кандидатов для заполнения 84 вакансий в России", — пишет Reuters.

"Открывшиеся вакансии связаны с тем, что многие сотрудники уехали из России после 24 февраля, — рассказал собеседник агентства. — Они просто встали, уволились и сбежали на волне паники. Так что есть вакансии, которые нужно заполнять".

Сегодня же стало известно о подготовке депутатами Госдумы законопроекта о борьбе с мошенниками, из-за которого работа банковских систем может замедлиться.