Скорость банковских переводов хотят замедлить ради защиты от мошенников

Депутаты Госдумы готовят новый законопроект, который в целях борьбы с мошенниками замедлит работу банковских систем, сообщает "Коммерсант". В случае принятия инициативы банк перед проведением транзакции обязан будет сверяться с базами Центробанка, а затем предупреждать клиента о рисках и запрашивать у него дополнительное подтверждение.

При этом преступный умысел может быть выявлен даже в случае, если отправитель подтвердил свое согласие на операцию. В таких ситуациях перевод может быть заблокирован на два дня. Срок выбран неслучайно.

"Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику", - говорится в пояснительной записке к поправкам, которые хотят внести в закон "О национальной платежной системе".

Законопроект также предусматривает возврат банком денег отправителю, если перевод не будет специальным образом проверен.