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Новости 14:18

Бывшего фотографа московского штаба Навального* оставили в СИЗО

фото ЗакС политика Бывшего фотографа московского штаба Навального* оставили в СИЗО

Суд в Москве решил оставить в силе арест, назначенный бывшему фотографу столичного штаба Навального* Александру Струкову, о чем сообщил правозащитный проект "Первый отдел" в собственном Telegram-канале. В следственном изоляторе 29-летний молодой человек пробудет как минимум до 26 июля. Таким образом суд отклонил жалобу защиты, настаивавшей на смягчении меры пресечения.

Струкова начали преследовать и арестовали в январе, вменив ему "экстремистские" статьи из-за комментариев в Telegram-канале издания Znak.com, которые имели форму лозунгов против действующей власти. По версии следствия, фотограф нарушил ч.2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности) и ч.2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В марте Росфинмониторинг включил Струкова в реестр экстремистов и террористов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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