Бывшего фотографа московского штаба Навального* оставили в СИЗО

Суд в Москве решил оставить в силе арест, назначенный бывшему фотографу столичного штаба Навального* Александру Струкову, о чем сообщил правозащитный проект "Первый отдел" в собственном Telegram-канале. В следственном изоляторе 29-летний молодой человек пробудет как минимум до 26 июля. Таким образом суд отклонил жалобу защиты, настаивавшей на смягчении меры пресечения.

Струкова начали преследовать и арестовали в январе, вменив ему "экстремистские" статьи из-за комментариев в Telegram-канале издания Znak.com, которые имели форму лозунгов против действующей власти. По версии следствия, фотограф нарушил ч.2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности) и ч.2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В марте Росфинмониторинг включил Струкова в реестр экстремистов и террористов.