ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:26

Baza: Журналист Пивоваров* признан иноагентом за рекламные доходы от Google и перевод от учредителей "Редколлегии"

фото ЗакС политика Baza: Журналист Пивоваров* признан иноагентом за рекламные доходы от Google и перевод от учредителей "Редколлегии"

Минюст внес журналиста Алексея Пивоварова* в реестр иностранных агентов за получение нескольких денежных переводов из-за рубежа, сообщила 21 июля Baza без ссылки на источники.

Издание указывает в числе переводов из-за границы две тысячи долларов, полученные Пивоваровым* в феврале 2020 года от зарегистрированной на Бермудских островах компании Sreda Foundation**. Это благотворительная организация, которая выступила учредителем премии для российских журналистов "Редколлегия".

Также в списке переводов, полученных Пивоваровым*, из зарубежных стран, оказались 47,5 тысячи долларов от немецкой вертолетной компании Startrade Heli, а также рекламные доходы от Google, пишет издание. По информации Baza, за период с 2019 по 2021 годы Минюст насчитал 91,5 тысячи долларов, полученных журналистом от американского IT-гиганта.

Ранее Минюст внес в перечень СМИ-иноагентов созданное Пивоваровым* в соответствии с законом ООО "Вертолет и ко"***. Сам журналист был включен в перечень в начале июня.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес в 2015 году фонд "Среда" в реестр НКО-иноагентов, в 2018 году организация объявила о своем закрытии

***Минюст внес ООО "Вертолет и ко" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама