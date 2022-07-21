Baza: Журналист Пивоваров* признан иноагентом за рекламные доходы от Google и перевод от учредителей "Редколлегии"

Минюст внес журналиста Алексея Пивоварова* в реестр иностранных агентов за получение нескольких денежных переводов из-за рубежа, сообщила 21 июля Baza без ссылки на источники.

Издание указывает в числе переводов из-за границы две тысячи долларов, полученные Пивоваровым* в феврале 2020 года от зарегистрированной на Бермудских островах компании Sreda Foundation**. Это благотворительная организация, которая выступила учредителем премии для российских журналистов "Редколлегия".

Также в списке переводов, полученных Пивоваровым*, из зарубежных стран, оказались 47,5 тысячи долларов от немецкой вертолетной компании Startrade Heli, а также рекламные доходы от Google, пишет издание. По информации Baza, за период с 2019 по 2021 годы Минюст насчитал 91,5 тысячи долларов, полученных журналистом от американского IT-гиганта.

Ранее Минюст внес в перечень СМИ-иноагентов созданное Пивоваровым* в соответствии с законом ООО "Вертолет и ко"***. Сам журналист был включен в перечень в начале июня.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес в 2015 году фонд "Среда" в реестр НКО-иноагентов, в 2018 году организация объявила о своем закрытии

***Минюст внес ООО "Вертолет и ко" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента