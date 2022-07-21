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Новости 14:55

H&M не планирует устраивать распродажу со скидками

фото ЗакС политика H&M не планирует устраивать распродажу со скидками

Большинство магазинов H&M и H&M Home вновь откроются в России в августе для распродажи оставшихся на складах товаров, сообщили в компании 21 июля. При этом торговля товарами будет вестись по полной цене, никаких скидок для покупателей не предусмотрено.

"Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене", — гласит извещение на сайте H&M.

Онлайн-магазин компании свою работу не возобновит. Торговые точки будут работать вплоть до исчерпания запасов продукции.

Несколькими днями ранее компания официально сообщила о планах покинуть российский рынок в связи с "текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим". В России H&M приостановила свою работу после начала спецоперации.


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