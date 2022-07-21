Суд в Москве оставил в силе блокировку сайта "7x7"

Таганский суд Москвы отказал 21 июля региональному изданию "7x7" в разблокировании сайта, рассказали журналисты в Telegram-канале своего СМИ. Редакция обратилась с иском к Роскомнадзору и Генпрокуратуре в попытке опротестовать ограничение доступа к ресурсу, действующее с начала марта.

"Таганский районный суд Москвы, выслушав доводы сторон, 21 июля отказал "7x7" в удовлетворении иска", — говорится в сообщении об итогах заседания.

Роскомнадзор заблокировал сайт "7x7" по требованию Генпрокуратуры 6 марта 2022 года. Причиной послужила публикация материалов о проводимой на территории Украины спецоперации, содержание которых противоречило официальной позиции Минобороны.