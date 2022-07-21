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Экоактивисты добиваются ликвидации свалки на Пулковском шоссе

фото ЗакС политика Экоактивисты добиваются ликвидации свалки на Пулковском шоссе

Экоактивисты из общественного движения "Зеленый фронт" провели инспекцию в Пушкинском районе Петербурга и обнаружили очередную незаконную свалку. Она располагается на пустыре в поселке Шушары, между домами 54 и 56 по Пулковскому шоссе.

Свалка представляет собой нагромождение строительного мусора, пришедших в негодность автомобильных покрышек и различных емкостей. Активистов тревожит то, что отходы складируются в непосредственной близости от реки Пулковки. Участники рейда уже обратились в петербургский комитет по природопользованию и природоохранную прокуратуру с просьбой ликвидировать вредный для окружающей среды объект.

О других проблемах Шушар, где 21 июля появилась целый протестный арт-объект "Стена плача", читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Зеленый фронт


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