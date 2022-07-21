В Шушарах активисты установили "Стену плача"

На территории Шушар появился арт-объект под названием "Стена Шушарского плача", установленный местными активистами, которые продолжают бороться за улучшение благоустройства и транспортной доступности своего пригорода.

На инсталляции, имитирующей стену, чиновникам вновь напоминают о необходимости разбить парк в запруженном автомобилями районе, о нехватке школ и обещаниях пустить через Шушары трамвай. Одновременно с этим авторов "стены" раздражают множественные ларьки, отсутствие освещения во дворах и разбитые дороги.

"Чтобы вы точно знали, куда вы собираетесь переехать, приглашаем всех, кто планирует приобрести квартиру в нашем посёлке - добраться вначале до нашей "стены Шушарского плача", постоять у неё и поплакать. Равнодушным не останется никто, ведь Шушары - это как отдельное, частное государство нерешаемых проблем, внутри величайшего города с величайшей историей", - говорится в паблике "Шумные Шушары" под серией фотографий арт-объекта.

Отметим, что жители поселка годами добиваются от городских властей развития транспортной инфраструктуры и строительства социальных объектов, выражая свои пожелания не только в официальных письмах, но и при помощи оригинальных перфомансов и инсталляций. Ранее они устанавливали "колумбарий шушарских надежд", "памятник выдающейся пробке" и пускали игрушечный трамвайчик, напоминая о труднодоступности района.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте