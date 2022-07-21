Проект закона об уличных артистах был одобрен на совещании правительства Петербурга

Законопроект о порядке проведения выступлений уличных артистов получил одобрение на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга, известила 21 июля пресс-служба главы города. Документ призван упорядочить выступления музыкантов, танцоров, декламаторов вне помещений.

В частности, проект предполагает обязанность артистов согласовывать свои выступления с комитетом по культуре и районными администрациями. В Смольном полагают, что такое требование "не усложнит положение организаторов мероприятий", поскольку они и сейчас должны извещать комитет по культуре или же райадминистрации о намерении устроить выступление.

Сами выступления смогут проходить исключительно в отведенных для этого местах. "В законопроекте также перечислены возможные основания для отказа в согласовании, что исключит необоснованные ограничения прав и свобод граждан", — уверены в пресс-службе губернатора.

За проведение уличных выступлений без согласования ослушникам будут грозить штрафы. Также административная ответственность предполагается за нарушение указанных в заявке условий проведения. При этом действие закона не будет распространяться на внесенные в общегородские планы мероприятия, а также на свадьбы и празднования дней рождения и на религиозные мероприятия.

Комментируя текст законопроекта, Беглов объявил выступления уличных музыкантов "традицией нашего города", но немедленно обнаружил у них "обратную сторону" в виде жалоб на шум и скопления слушателей. "Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города. Но также нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка", — резюмировал он.

О подготовке законопроекта комитетом по культуре стало известно в конце мая. Более подробно о предложениях Смольного рассказывает материал ЗАКС.Ру.