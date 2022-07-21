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Депутат Останина заявила о необходимости уголовного наказания за ЛГБТ-пропаганду

фото ЗакС политика Депутат Останина заявила о необходимости уголовного наказания за ЛГБТ-пропаганду

Депутат Нина Останина (КПРФ) заявила о необходимости введения уголовного наказания за так называемую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", передает 21 июля ТАСС. При этом людей, вступающих в такие отношения, коммунистка полагает нужным лечить.

"Надо ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание", — объявила депутат. Что касается ЛГБТ-персон, то коммунистка считает нужным "делать все" для поддержки медицины, "чтобы дать возможность такого рода людям излечиться от этого страшного недуга".

Позже Останина дала комментарий изданию "Подъём", в котором более подробно раскрыла свою точку зрения. "Мелкие штрафы не побуждают к тому, чтобы отказаться от пропаганды нетрадиционных отношений. Можно разработать новый закон о том, чтобы внести поправки в Уголовный кодекс. Сейчас экспертам поручим подумать на эту тему. Но такое ощущение, что общественные настроения сейчас таковы, что требуют ужесточить правила игры", — объявила она. Необходимость уголовного наказания за ЛГБТ-пропаганду она объяснила стремлением помешать Всемирной организации здравоохранения "рекомендовать России утвердить третий пол в нашем российском законодательстве".

Ранее Останина оказалась в числе депутатов, внесших на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений".

Фото: duma.gov.ru


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