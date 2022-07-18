Законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений" внесли в Госдуму

В Госдуму поступил анонсированный ранее законопроект, вводящий запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Документ, составленный представителями КПРФ, СРЗП и ЛДПР, предполагает повсеместный запрет подобной информации (в СМИ, кино, социальных сетях и офлайне) независимо от возраста аудитории. В пояснительной записке говорится об опасности для общества отрицания семьи и образа жизни "чайлдфри". О нетрадиционных сексуальных отношениях, в свою очередь, говорится как о девиантном явлении.

"Запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых "новых" ценностей", - гласит текст записки.

Авторы также уверены, что критикуемое ими явление провоцирует преступления, связанные с половой неприкосновенностью детей.

Ранее инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. На сегодняшний день в России пропаганда ЛГБТ запрещена только в отношении несовершеннолетних.