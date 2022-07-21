Медведев насчитал в России 600 тысяч беженцев из Донбасса

В пунктах временного размещения (ПВР) на территории России находятся около 600 тысяч беженцев из Украины и Донбасса, заявил 21 июля замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости". Подобными сведениями чиновник поделился на совещании по мерам поддержки вынужденных переселенцев.

"В настоящий момент на территории нашей страны находятся приблизительно около 600 тысяч таких беженцев [в ПВР]. <...> Всеми ими, безусловно, необходимо заниматься. Ну и подкорректировать целый ряд тех решений, которые мы с вами тоже обсуждали, которые коллеги из правительства реализуют", — объявил Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что многие люди, размещенные в ПВР, потеряли своих близких и имущество. "Наша задача заключается в том, чтобы оказать им максимальную поддержку. <...> На федеральном уровне исключительно важно посмотреть, насколько ранее принятые решения являются актуальными, как выполняются все нормативно-правовые акты", — высказался он.

Ранее Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае угрозы Крыму.