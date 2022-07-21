Лукашенко собрался заочно судить покинувших страну белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий заочно судить уехавших из страны граждан, передает Telegram-канал пресс-службы главы РБ. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс республики.

Речь идет о рассмотрении уголовных дел против граждан Белоруссии, находящихся за ее пределами и "уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс". Подобный порядок возможен, в частности, по делам об актах терроризма, наемничестве, измене государству, создании экстремистского формирования или участии в нем, а также о массовых беспорядках и призывах к санкциям.

Сегодня же Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Городского суда Петербурга об экстрадиции белорусской гражданки Яны Пинчук. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы по обвинениям в администрировании протестных Telegram-каналов в 2020 году, а также в разжигании социальной вражды и создании экстремистского формирования.