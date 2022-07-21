ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:23

Лукашенко собрался заочно судить покинувших страну белорусов

фото ЗакС политика Лукашенко собрался заочно судить покинувших страну белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий заочно судить уехавших из страны граждан, передает Telegram-канал пресс-службы главы РБ. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс республики.

Речь идет о рассмотрении уголовных дел против граждан Белоруссии, находящихся за ее пределами и "уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс". Подобный порядок возможен, в частности, по делам об актах терроризма, наемничестве, измене государству, создании экстремистского формирования или участии в нем, а также о массовых беспорядках и призывах к санкциям.

Сегодня же Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Городского суда Петербурга об экстрадиции белорусской гражданки Яны Пинчук. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы по обвинениям в администрировании протестных Telegram-каналов в 2020 году, а также в разжигании социальной вражды и создании экстремистского формирования.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама