Площадь продаваемых в Петербурге квартир уменьшилась за год

Средняя площадь продаваемых в Петербурге квартир на первичном рынке составила 38,7 квадратных метра в I полугодии 2022 года, известили 21 июля "Ведомости". Это на 3,6 "квадрата" меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Всего в период с января по июнь в Петербурге было продано 33 155 квартир в новостройках, что на 9 % меньше, чем год назад. При этом средневзвешенная стоимость предложения наоборот выросла на 37 %, пишет издание. В результате по итогам первого полугодия за один квадратный метр в городе просили в среднем 252 490 рублей. При этом в первые три месяца цены поднялись на 14-17 % в зависимости от класса жилья, теперь же рост составил 2-3 % за квартал.

Ранее сообщалось о росте спроса на первичное жилье в Петербурге на 20 % в июне.