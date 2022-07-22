Путин распорядился отменить большинство плановых проверок бизнеса

Президент Владимир Путин поручил российскому правительству подготовить следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, отменив большинство проверок бизнеса, пишет 22 июля "Интерфакс". Требование вошло в список поручений главы государства, составленный по итогам прошедшего XXV Петербургского международного экономического форума.

"Обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусмотрев, в частности, отмену контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства, деятельность которых не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска причинения вреда", — говорится на сайте Кремля. Сроком исполнения распоряжения указано 15 октября.

О необходимости отмены большинства проверок бизнеса, не связанного с высокими рисками причинения вреда, Путин говорил на ПМЭФ в июне.

Ранее в России был введен мораторий на проверки бизнеса в 2022 году.