ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:35

Путин распорядился отменить большинство плановых проверок бизнеса

фото ЗакС политика Путин распорядился отменить большинство плановых проверок бизнеса

Президент Владимир Путин поручил российскому правительству подготовить следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, отменив большинство проверок бизнеса, пишет 22 июля "Интерфакс". Требование вошло в список поручений главы государства, составленный по итогам прошедшего XXV Петербургского международного экономического форума.

"Обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусмотрев, в частности, отмену контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства, деятельность которых не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска причинения вреда", — говорится на сайте Кремля. Сроком исполнения распоряжения указано 15 октября.

О необходимости отмены большинства проверок бизнеса, не связанного с высокими рисками причинения вреда, Путин говорил на ПМЭФ в июне.

Ранее в России был введен мораторий на проверки бизнеса в 2022 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама