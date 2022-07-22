Горсуд оставил художницу Скочиленко в СИЗО

Петербургский городской суд 22 июля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК), сообщила ЗАКС.Ру адвокат девушки Яна Неповиннова.

Судья не стала изменять меру пресечения Скочиленко, однако внесла коррективы в постановление районного суда: исключила пункт о том, что обвиняемая может пытаться связаться со своими сообщниками.

- Это абсолютно ничего не меняет. Мы сегодня уже с Сашей пошутили, что в прошлый раз убрали аргумент о том, что она ранее привлекалась к административной ответственности. В этот раз о том, что у нее сообщники могут быть. Так по чуть-чуть и вообще ничего не останется от этого постановления, - сказала адвокат.

Скочиленко продолжает испытывать проблемы со здоровьем, пока она находится под стражей. По словам защитницы, у нее обострилось проблемы с сердцем. Врачи, которые наблюдают за ее состоянием, говорят о необходимости проведения комплексного обследования. В СИЗО добиться нужных условий невозможно. Суд проигнорировал ухудшающееся состояние здоровья Скочиленко.

Напомним, Скочиленко находится в следственном изоляторе с середины апреля. Ей грозит до десяти лет лишения свободы за то, что она подменила ценники в супермаркете на пацифистские листовки. Следователи уверены, что девушка таким образом распространила заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.