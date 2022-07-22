ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:43

Горсуд оставил художницу Скочиленко в СИЗО

фото ЗакС политика Горсуд оставил художницу Скочиленко в СИЗО

Петербургский городской суд 22 июля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК), сообщила ЗАКС.Ру адвокат девушки Яна Неповиннова. 

Судья не стала изменять меру пресечения Скочиленко, однако внесла коррективы в постановление районного суда: исключила пункт о том, что обвиняемая может пытаться связаться со своими сообщниками. 

- Это абсолютно ничего не меняет. Мы сегодня уже с Сашей пошутили, что в прошлый раз убрали аргумент о том, что она ранее привлекалась к административной ответственности. В этот раз о том, что у нее сообщники могут быть. Так по чуть-чуть и вообще ничего не останется от этого постановления, - сказала адвокат. 

Скочиленко продолжает испытывать проблемы со здоровьем, пока она находится под стражей. По словам защитницы, у нее обострилось проблемы с сердцем. Врачи, которые наблюдают за ее состоянием, говорят о необходимости проведения комплексного обследования. В СИЗО добиться нужных условий невозможно. Суд проигнорировал ухудшающееся состояние здоровья Скочиленко. 

Напомним, Скочиленко находится в следственном изоляторе с середины апреля. Ей грозит до десяти лет лишения свободы за то, что она подменила ценники в супермаркете на пацифистские листовки. Следователи уверены, что девушка таким образом распространила заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама