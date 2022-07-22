Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор решил разблокировать сайт браузера Tor на территории РФ, известил адвокат "Роскомсвободы" Екатерина Абашина, представлявшая интересы The Tor Project, Inc.

Доступ к сайту восстановили только спустя два месяца после соответствующего решения Саратовского областного суда.

"Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало", — отметила Абашина.

Суд в Саратове вынес решение о блокировке сайта, с которого можно загрузить браузер Tor, в 2017 году, однако ограничения ввели лишь в 2021-м.

Ранее Роскомнадзор выпустил официальное заявление, в котором потребовал, чтобы компания Google удалила из магазина приложений Google Play браузер Tor.