Суд в Пскове назначил 30 тысяч рублей штрафа экологу за его пацифистскую позицию в соцсетях

Городской суд Пскова решил оштрафовать на 30 тысяч рублей местного эколога Игоря Батова по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), пишет "Север.Реалии"*.

Протокол на Батова составили из-за его пацифистской активности в социальных сетях: правоохранителям не понравилась его аватарка, пост о готовности нанять на работу человека, который отказался от участия в спецоперации, рассуждения о пропаганде, а также картина с украинкой, исполненная в красных тонах.

"Это был не суд, но я хорошо схлестнулся с обвинением и ушел с чистой совестью. Их уже не перевоспитаешь. Я сказал полицейским, что они сегодня – самое вредное для страны", — заявил Батов в разговоре с журналистами.

Отметим, что ранее суд в Пскове прекратил дело местной учительницы по ст. 20.3.3. КоАП, заведённое из-за фотографии с пацифистским лозунгом.

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