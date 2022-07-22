ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:50

Суд в Пскове назначил 30 тысяч рублей штрафа экологу за его пацифистскую позицию в соцсетях

фото ЗакС политика Суд в Пскове назначил 30 тысяч рублей штрафа экологу за его пацифистскую позицию в соцсетях

Городской суд Пскова решил оштрафовать на 30 тысяч рублей местного эколога Игоря Батова по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), пишет "Север.Реалии"*.

Протокол на Батова составили из-за его пацифистской активности в социальных сетях: правоохранителям не понравилась его аватарка, пост о готовности нанять на работу человека, который отказался от участия в спецоперации, рассуждения о пропаганде, а также картина с украинкой, исполненная в красных тонах.

"Это был не суд, но я хорошо схлестнулся с обвинением и ушел с чистой совестью. Их уже не перевоспитаешь. Я сказал полицейским, что они сегодня – самое вредное для страны", — заявил Батов в разговоре с журналистами.

Отметим, что ранее суд в Пскове прекратил дело местной учительницы по ст. 20.3.3. КоАП, заведённое из-за фотографии с пацифистским лозунгом.

*Минюст внёс "Север.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама