Миронов предложил сократить депутатам зарплаты

Лидер "Справедливой России — За Правду" Сергей Миронов не остался в стороне от возникшей в пятницу дискуссии о сокращении длительности отпусков для чиновников и депутатов, передает 22 июля РИА "Новости". Полностью поддержав инициативу, депутат Госдумы пошел дальше и предложил сократить зарплаты коллегам.

"Предложение председателя Госдумы абсолютно правильное, мы его поддерживаем… Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты", — приводит агентство слова парламентария.

По мысли Миронова, депутаты должны "получать среднюю зарплату по стране, своим регионам", что создаст им "больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить продолжительность отпусков чиновников и депутатов, сославшись на пример президента Владимира Путина, который, по версии председателя ГД, "всегда на работе". На идею откликнулись другие парламентарии. Так, единоросс Олег Морозов выступил за уменьшение срока отпусков для коллег до 28 дней, а либерал-демократ Ярослав Нилов воспользовался случаем, чтобы предложить в придачу перенос единого дня голосования с осени на весну.