Володин высказался за сокращение отпусков у депутатов и чиновников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что в нынешних условиях сроки отпусков у чиновников и депутатов следует сократить, передает 22 июля пресс-служба нижней палаты парламента.

"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ", — заявил депутат. Для этого, по его мнению, потребуется принятие поправок в ряд действующих норм, включая закон о статусе сенатора и депутата Госдумы.

В своих рассуждениях Володин сослался на пример президента Владимира Путина, который якобы "всегда на работе". В целом же, по мнению спикера, "у политиков отпусков не бывает".

Ранее Госдума собралась на внеочередное пленарное заседание 15 июля, которое состоялось уже после завершения весенней сессии. В частности, депутаты одобрили назначение главы Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером и приняли в первом чтении законопроект о едином рекламном операторе.