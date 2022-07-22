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Набиуллина допустила, что увеличение сбережений у россиян способно вызвать рост инфляции

фото ЗакС политика Набиуллина допустила, что увеличение сбережений у россиян способно вызвать рост инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала вынужденное накопление россиянами сбережений "сжатой пружиной в экономике", которая в дальнейшем способна вызвать рост инфляции в стране, передает 22 июля "Коммерсантъ".

"Сегодняшнее по сути вынужденное накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления", — заявила председатель ЦБ. По ее словам, "при ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать спросовую инфляцию".

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых. В регуляторе отметили низкие темпы прироста потребительских цен, из-за которых в России замедляется годовая инфляция.


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