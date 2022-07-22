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Роскомнадзор внес в список запрещенных сайт заказа авто Wheely

фото ЗакС политика Роскомнадзор внес в список запрещенных сайт заказа авто Wheely

Сайт сервиса заказа премиальных авто Wheely оказался внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных в России, пишет "Интерфакс" 22 июля. Причиной этого послужило полученное службой судебное решение.

"В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда г. Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", — приводит "Интерфакс" текст заявления Роскомнадзора.

Запрещенной информацией на сайте суд признал сведения о коммерческой деятельности без аккредитованных в России филиалов и без предоставления сведений в государственную систему "Единая региональная навигационно-информационная система г. Москвы" (ГИС ЕРНИС)". Если Wheely не выполнит требования РКН и не удалит в течение 24 часов запрещенную информацию, сайт компании будет заблокирован.

Ранее Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor, повинуясь решению Саратовского областного суда.


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