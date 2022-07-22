РПЦ подготовила поправки о безвозмездной передаче религиозным организациям музейных экспонатов

РПЦ разработала и представила правительству поправки к законопроекту о закреплении принципа целостности собрания музеев в России, сообщил 22 июля "Интерфакс" со ссылкой на главу правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу).

Предложенные поправки разработаны с тем, чтобы "музейные предметы и музейные коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям", приводит слова игумении "Интерфакс".

При этом передача должна будет происходить "с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России", уточнила представительница РПЦ. Сами поправки сейчас проходят согласование.

Игумения напомнила, что в этом году исполняется ровно 100 лет с момента начала кампании по изъятию ценностей из православных храмов. "Руководствуясь принципом исторической справедливости, современное российское законодательство предусматривает передачу религиозным организациям музейных ценностей, представляющих собой некогда изъятые из православных храмов иконы, утварь и другое церковное имущество", — объявила она, добавив, что в этом случае ценности передаются в безвозмездное пользование религиозным организациям, но при этом за музеями сохраняется право на оперативное управление ими.

На прошлой неделе стало известно о перемещении иконы Андрея Рублева "Троица", написанной в XV веке, на два дня из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Как сообщалось, против этого выступали музейные сотрудники, однако им пришлось подчиниться. Позже икону вернули обратно, однако свое место в экспозиции она пока не заняла: сперва специалисты должны полностью ее обследовать.