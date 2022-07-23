В июне петербургские гостиницы заполнились на две трети

Отели Петербурга в прошлом месяце были загружены на 70%, о чем пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина. Высокий спрос обусловлен периодом белых ночей и туристической привлекательностью города.

"Большую роль играют традиции петербургской школы подготовки специалистов гостеприимства и накопленный опыт отельеров. Названия и вывески меняются — традиции и высокие стандарты остаются", - приводятся его слова.

По оценке Мусакина, несмотря на уход с петербургского и российского рынка зарубежных гостиничных сетей, качество сервиса в этой отрасли сохраняется на высоком уровне.

В среднем за полгода загрузка петербургским гостиниц составила 40–45%.