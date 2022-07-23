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В России заблокировали сайт "Фонда имени Генриха Белля"*

фото ЗакС политика В России заблокировали сайт "Фонда имени Генриха Белля"*

Сайт немецкой организации "Фонд имени Генриха Белля"* стал недоступен в России по требованию Генпрокуратуры, на что обратил внимание проект "Роскомсвобода". Блокировку осуществили и в зоне *.org, и в зоне *.ru. С российского IP невозможно открыть ни один из доменов и поддоменов сайта, что принято называть ограничением доступа по "маске".

В мае Минюст внес фонд в реестр нежелательных организаций. Генпрокуратура сочла организацию угрожающей конституционному строю и безопасности РФ. "Фонд Генриха Белля"* специализируется на правозащитной и просветительской деятельности, занимаясь также проблемами экологической безопасности.

*Генпрокуратура внесла организацию Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля") (Германия) в реестр нежелательных организаций


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