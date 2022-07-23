В Кронштадте открыли новое общественное пространство

На острове Котлин 23 июля торжественно открыли новое общественное пространство под названием "Потешная флотилия", о чем сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга. Церемонию посетил спикер городского парламента Александр Бельский.

Новый объект, расположившийся в доковом адмиралтействе, представляет собой музей истории российского флота на воде. Проект реализовывался при поддержке Фонда президентских грантов.

"Эта замечательная интерактивная площадка позволит вашим детям лучше узнать историю и культуру Кронштадта, даст возможность поиграть и управлять кораблями. Важно, что такими проектами мы прививаем им любовь к малой родине", - произнес Бельский в своем выступлении.

Единоросс в своей кронштадтской поездке некоторое время поуправлял моделью авианосца "Адмирал Кузнецов". Вместе с Бельским музей открывал его коллега Александр Ходосок.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа