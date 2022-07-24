Кабмин включил Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных стран

Члены российского правительства утвердили обновлённый перечень недружественных стран: последними в него включили Багамы, а также острова Гернси и Мэн, извещает пресс-служба кабинета министров.

Острова Гернси и Мэн попали в список ввиду поддержки антироссийских санкций, которые ранее ввела Великобритания. Багамы в свою очередь там оказались из-за запрета на проведение любых операций с Центробанком РФ, Минфином и рядом кредитных компаний.

Последний раз недружественными становились Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

В начале марта в списке находились 48 "нежелательных" государств.