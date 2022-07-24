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Новости 13:15

Еврейское агентство "Сохнут" переведёт свою деятельность в Израиль в случае ликвидации в РФ

фото ЗакС политика Еврейское агентство "Сохнут" переведёт свою деятельность в Израиль в случае ликвидации в РФ

Занимающееся помощью в репатриации в Израиль агентство "Сохнут" намерено перевести деятельность из России в случае своей ликвидации, информирует издание The Jerusalem Post.

На данный момент к какому-либо консенсусу с российскими властями еврейской организации прийти не удалось, поэтому первостепенная задача - создание системы дистанционной подачи заявлений, уточнили собеседники издания.

Ранее Министерство юстиции обратилось с иском в суд с требованием ликвидировать АНО "Еврейское Агентство "Сохнут". По версии ведомства, организация якобы "нарушала российское законодательство". Заседание по этому вопросу намечено на 28 июля.


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