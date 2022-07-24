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Полуденный выстрел из пушки Петропавловки на свой 100-летний юбилей совершила ветеран ВОВ Вера Кузьмина

фото ЗакС политика Полуденный выстрел из пушки Петропавловки на свой 100-летний юбилей совершила ветеран ВОВ Вера Кузьмина

Ветеран подразделений особого риска, подполковник медицинской службы в отставке Вера Кузьмина осуществила полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости в день своего 100-летия, информирует пресс-служба комитета по соцполитике Петербурга.

Вера Кузьмина является кавалером трёх орденов Красной Звезды, участвовала в битве за Сталинград, прошла всю Великую Отечественную войну, после чего вплоть до 1961 года работала военным врачом.

Ветерана пришла поздравить руководительница комитета Елена Фридрикова.

Сотый день рождения Кузьмина провела в кругу близких  и членов ветеранской организации.

Напомним, ранее в Петербурге более пяти тысяч долгожителей, которые в нынешнем году отметили юбилеи 90, 95, 100 и более лет, получили выплаты из городского бюджета.


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