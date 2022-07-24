Депутаты Госдумы будут проводить личный приём граждан в ЛНР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что его коллеги по парламенту будут проводить приём граждан в городах самопровозглашённой Луганской народной республики, передаёт "Интерфакс".

"Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы с тем, чтобы они могли проводить приёмы граждан", - приводит агентство сообщение думского председателя.

По словам Володина, в ЛНР множество россиян принимали участие в выборах нового состава федерального парламента.

Координировать работу депутатских приёмных поручено первому зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктору Водолацкому.

"Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - уточнили условия появления депутатских офисов в ЛНР.

Напомним, 22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛДНР. После этого, 24 февраля, он же объявил о начале военной спецоперации, чьей первоначальной целью заявлялась "денацификация" Украины.