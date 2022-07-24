Российские рестораторы выступили за параллельный импорт импортного алкоголя

Имеющихся у российских рестораторов запасов импортного крепкого алкоголя хватит в лучшем случае до наступления осени, пишет 24 июля "Прайм". В связи с этим представители отрасли высказываются за включение зарубежных спиртных напитков в схему параллельного импорта, но признают, что в этом случае цены могут взлететь на 30-50%.

"Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы [крепкого импортного алкоголя], которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа - начала сентября. Что будет после этого периода, сказать сложно, рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ", — заявил управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

По словам Марача, в случае старта таких поставок стоимость крепкого алкоголя вырастет в 1,5 раза. С ним солидарен шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов, который, впрочем, считает, что цены вырастут на 30-35%.

Мингазов допустил возможность появления в России отечественных производителей джина, виски и других напитков, в том числе крафтовых. Однако, по его мнению, если правительство не разрешит параллельный импорт алкоголя в течение ближайших полутора лет, в стране вырастет доля контрафактных напитков.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил о возможной отмене в скором времени параллельного импорта по ряду направлений.