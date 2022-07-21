Мантуров допустил возможность частичной отмены параллельного импорта

Власти России могут отменить в скором времени механизм параллельного импорта, позволяющий ввоз в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей, предположил 21 июля вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Заявление прозвучало в ходе рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе.

"Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [продукции], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", — цитирует Мантурова РИА "Новости".

Мишустин поддержал слова своего заместителя. Обращаясь к главе местного концерна "Аксион", он отметил: "Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно".

Программа параллельного импорта действует в России до конца 2022 года. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию с использованием подобного механизма. В начале июля ведомство объявило о внесении в обновленный перечень конструкторов Lego и исключении из него товаров Duracell.