Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела против себя

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России после того, как против нее было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), пишет 25 июля "Медиазона"*.

О своем отъезде Пирогова сама рассказала изданию. По ее словам, сейчас она находится в Тбилиси, сегодня в 10:00 по новосибирскому времени (06:00 по Москве) ей был назначен допрос в Следственном комитете.

Уголовное дело против Пироговой завели по личному поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной послужила запись депутата о погибших в ходе спецоперации российских военных, опубликованная в одной из соцсетей. На текст пожаловались коллеги Пироговой по горсовету, после чего к делу подключился СК.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: unsplash