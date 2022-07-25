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Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела против себя

фото ЗакС политика Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела против себя

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России после того, как против нее было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), пишет 25 июля "Медиазона"*.

О своем отъезде Пирогова сама рассказала изданию. По ее словам, сейчас она находится в Тбилиси, сегодня в 10:00 по новосибирскому времени (06:00 по Москве) ей был назначен допрос в Следственном комитете.

Уголовное дело против Пироговой завели по личному поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной послужила запись депутата о погибших в ходе спецоперации российских военных, опубликованная в одной из соцсетей. На текст пожаловались коллеги Пироговой по горсовету, после чего к делу подключился СК.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: unsplash


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