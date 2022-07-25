В ДОК "Дружных" стартует третья смена каникул для школьников из Мариуполя

В детском лагере "Дружных" в поселке Молодежное 25 июля стартует третья смена для отдыха школьников из Мариуполя, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора. В 11:30 поезд с детьми должен прибыть на вокзал Зеленогорска.

Всего в новый заезд в оздоровительном комплексе должны отдохнуть 347 детей и 19 сопровождающих их педагогов. Принимающая сторона организует для прибывших специальную программу с творческими занятиями, конкурсами, образовательными программами и экскурсиями. В частности, отдыхающим покажут Петергоф, Петропавловскую крепость, Цирк на Фонтанке, а также отвезут в Кронштадт на репетицию парада в честь Дня Военно-Морского Флота.

"Детям Мариуполя многое пришлось пережить. У нас они отдохнут, наберутся сил, получат новые знания. Все пройдут диспансеризацию и при необходимости — лечение", — заявил по случаю новой смены губернатор Александр Беглов.

Всего петербургские власти рассчитывают принять за четыре смены в ДОК "Дружных" около 1 500 школьников из Мариуполя. На прошлой неделе участников второй смены посетили Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский.