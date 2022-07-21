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Беглов поведал о планах восстановления Мариуполя и попутно анонсировал телемосты с местными школами

фото ЗакС политика Беглов поведал о планах восстановления Мариуполя и попутно анонсировал телемосты с местными школами

Губернатор Александр Беглов в компании спикера Заксобрания Александра Бельского навестил детей из Мариуполя, отдыхающих в ДОК "Дружных" в поселке Молодежное, сообщила пресс-служба градоначальника 21 июля. В лагере они пообщались с участниками второй из четырех смен, стартовавшей 9 июля и уже близящейся к завершению.

В частности, Беглов рассказал о планах по восстановлению Мариуполя. По его словам, сейчас там петербургские строители готовят к открытию три школы и три детских сада общей вместимостью 2 278 и 570 мест соответственно. В дальнейшем Петербург восстановит городу-побратиму детскую и взрослую поликлинику, 10 жилых домов и пять общежитий, два парка, филармонию и волейбольно-баскетбольный комплекс. "Также в дальнейшем будут создаваться общественные пространства, спортивные площадки во дворах", — пересказали в пресс-службе губернатора его слова.

На День города в Мариуполе, отмечаемый 10 сентября, Петербург организует в донбасском городе концерт с участием артистов Северной столицы. Кроме того, поведал Беглов и о планах в сфере образования. "Мы будем делиться опытом, проводить телемосты и совместные уроки с школами Мариуполя", — пообещал он.

Ранее Путин объявил, что Россия будет помогать республикам Донбасса еще не один год. Что касается ДОК "Дружных", то здесь до конца лета планируется провести четыре смены с детьми из Мариуполя. В общей сложности здесь должны будут отдохнуть около 1 600 донбасских детей.


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